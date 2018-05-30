الرخص الدولية المنتهية للسيدات لن تستبدل .. ويتعين على صاحباتها دخول مدارس القيادة

قال اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، إن الرخص الدولية من الدول المعترف فيها المنتهي تاريخها للسيدات لن يتم استبدالها فوريا، بل يتعين على صاحباتها التسجيل في مدارس تعليم القيادة والمرور بالفترة التدريبية نفسها لمن لم يسبق لها القيادة.

وأكد اللواء البسامي لـ"الاقتصادية"، أن الإدارة العامة للمرور ستعلن عن أعداد السيدات اللاتي نجحن في الحصول على رخص للقيادة أو تجاوزن التدريب على القيادة خلال الأسبوع القادم.

وأفاد بأن الإدارة العامة للمرور جهزت 21 موقعا لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية، وذلك في الرياض، الدمام، الأحساء، الجبيل، بريدة، عنيزة، حائل، تبوك، جدة، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها، عرعر، جيزان، نجران، الباحة، القريات، سكاكا، وجميع الصالات والميادين مجهزة لاستقبال طالبي الاستبدال، وسيتم التأكد من صحة الرخصة ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة.

ولم تستثن الإدارة العامة للمرور التظليل من المخالفات المرورية للسيدات وحددّت في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن 18 عاما لرخص القيادة الخاصة، وسن 20 عاما لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

واشترطت اللائحة إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة بـ6 ساعات، و30 ساعة لمن لا تتوافر لديه المهارات الأساسية تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة.