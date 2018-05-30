أَرْسَلَ والتوسُّع في تعديته

الفعل (أَرْسَلَ) له أوجه متعدّدة في الاستعمال كما في المظانّ اللغويَّة؛ إذ يتعدّى بحرف الجرّ "إلى" كقولك: أرسلتُ إليه رسولا أو رسالة، ويتعدّى بحرف الجرّ "في" كقولك: أرسلَ الله فيهم رسولا، ويتعدّى بحرف الجرّ "عَنْ" نحو: أَرْسَلَ يَدَه عن يَدِه بعد المصافحة أي أَطْـلَقَها ويتعدَّى بحرف الجر "على" مثل: أَرْسَلَ صَقْرَه على الصَّيد.
ويتعدّى بحرف الجرّ اللام مثل: أرسل له مالا. انظر أساس البلاغة (رسل).
فهذه صور متعددة من استعمالات الفعل (أَرْسَلَ) تعكس المرونة في الاستعمال المبنيَّة على التضمين والتطوّر الدلالي للفعل (أَرْسَلَ).
الناس
- كاييخا لسالم: سأراقبك 3 مباريات
- الفن التشكيلي يزين مهرجان تمور الجوف
- 8 مواد تتصدى للتحرش.. تصون الفرد وتحفظ كرامته وخصوصيته
- «السياحة» تكتشف جرة لعملات نقدية في نجران تعود للقرن الأول الميلادي
- 95 % من عمليات زراعة الأعضاء في المملكة ناجحة.. ومليونا متبرع سعودي
- وفاة حفيد الجشي
- الفريح يعيد ترميم قصر أسرته الذي بني قبل 200 عام
- على خطى الشركات العالمية.. بنوك هندية تنهي معاملاتها المالية مع إيران بسبب العقوبات
- "الفوركس".. تستدرج ضحاياها عبر تقنية الهندسة الاجتماعية
- منح مشغلي «المدارس المستقلة» صلاحية تغيير 35 % من الكادر التعليمي والإداري
أضف تعليق