أَرْسَلَ والتوسُّع في تعديته

الفعل (أَرْسَلَ) له أوجه متعدّدة في الاستعمال كما في المظانّ اللغويَّة؛ إذ يتعدّى بحرف الجرّ "إلى" كقولك: أرسلتُ إليه رسولا أو رسالة، ويتعدّى بحرف الجرّ "في" كقولك: أرسلَ الله فيهم رسولا، ويتعدّى بحرف الجرّ "عَنْ" نحو: أَرْسَلَ يَدَه عن يَدِه بعد المصافحة أي أَطْـلَقَها ويتعدَّى بحرف الجر "على" مثل: أَرْسَلَ صَقْرَه على الصَّيد.

ويتعدّى بحرف الجرّ اللام مثل: أرسل له مالا. انظر أساس البلاغة (رسل).

فهذه صور متعددة من استعمالات الفعل (أَرْسَلَ) تعكس المرونة في الاستعمال المبنيَّة على التضمين والتطوّر الدلالي للفعل (أَرْسَلَ).