التدخين «من طرف ثالث» .. كارثة تظهر للمرة الأولى

أثبتت دراسة جديدة، أن هناك طريقة ثالثة للتضرر من التدخين، غير التدخين المباشر، والوجود قرب المدخن، وهما الطريقتان الرئيستان للتعرض للضرر، بحسب "سكاي نيوز".

وأظهرت الدراسة الجديدة أن هناك طريقة لوصول المواد السامة إلى أشخاص لم تصلهم عبر الطريقتين الأوليين. وهذا النوع من التعرض للضرر، يسمى "التدخين من طرف ثالث".

وقالت الدراسة إن بقايا المواد الضارة في السيجارة، قد توجد في أجسام وملابس المدخنين، الذين قد يوصلونها إلى غير المدخنين أثناء التعامل معهم في أماكن لا يسمح بالتدخين فيها، ما يعرض هؤلاء للتدخين من طرف ثالث.

وأوضحت الدراسة أن بقايا المواد السامة قد تلتصق بالأثاث أو بالأماكن الداخلية، التي يوجد فيها الناس يوميا.

وقام علماء باختبار عملية التدخين من طرف ثالث على مجموعة من الفئران، التي أصيبت بأمراض، منها الفشل الكلوي، بعد التعرض لبقايا التدخين شهرا كاملا.

واستنكر الموقع فكرة "طوابق المدخنين" في الفنادق؛ لأن بقايا التدخين ستصل إلى كل غرف الفندق بالطريقة المطروحة في الدراسة.