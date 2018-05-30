بأمر مكتب التحقيقات الفيدرالي .. إغلاق «الراوتر» فورا

دعا مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، مستخدمي الإنترنت إلى إيقاف أجهزة إيصال الإنترنت "الراوتر" فورا، ثم تشغيلها مجددا، حتى يحدوا من انتشار برمجيات روسية خبيثة.

وانتقلت عدوى البرمجيات الخبيثة إلى مئات الآلاف من الأجهزة، ويرى خبراء أن الهجوم قد يساعد على جمع بيانات بشأن أنشطة الناس في شبكة الإنترنت، أو تعطيل الاتصال بالشبكة بشكل كامل.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إيقاف الأجهزة وتشغيلها مجددا، لا يضمن حل الخلل فقط، وإنما يتيح للسلطات أن تتعقب أماكن انتشار البرمجيات الخبيثة. وجاء التنبيه الأخير، بعدما سمحت محكمة أمريكية لمكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة موقع إلكتروني استخدمه القراصنة بمنزلة قاعدة لمهاجمة أجهزة إيصال الإنترنت "الراوتر" من خلاله.

وتم الإبلاغ عن الإصابة بالبرمجيات الخبيثة في أكثر من 50 بلدا في العالم، وكانت أوكرانيا من أول الأهداف للهجوم الإلكتروني الواسع.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن القراصنة المتورطين في الهجوم يسمون مجموعة "سوفاسي"، ويرتبط أفرادها بالحكومة الروسية، وسبق لهم أن واجهوا تهما بالقرصنة، أبرزها مهاجمة الحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انتخابات الرئاسة سنة 2016.