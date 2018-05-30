شجرة تقتل مذيعا ومصورا

قال مسؤولون إن مذيعا لنشرات الأخبار، ومصورا تلفزيونيا في محطة تلفزيون أمريكية، لقيا حتفهما إثر سقوط شجرة على سيارتهما أثناء تغطيتهما آثار عاصفة في مقاطعة بولك، في ولاية نورث كارولاينا.

وقالت محطة "دبليو واي إف إف" التلفزيونية، إن المذيع مايك مكورميك والمصور الصحافي آرون سميلتزر اللذين يعملان بها، لقيا حتفهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما على طريق سريع.

وأوضح جيفري تينانت، قائد وحدة الإطفاء في تريون، إن مكورميك أجرى معه مقابلة الإثنين، وبعدها بدقائق تلقى مكالمة لإبلاغه بوقوع الحادث، وعندما وصل إلى الموقع اكتشف أن الضحيتين هما الرجلان اللذان أجريا معه لقاء قبل قليل.

وأضاف للصحافيين: "تأثرت شخصيا بعض الشيء؛ لأنه كان هناك لقاء بيني وبين مكورميك قبل نحو عشر دقائق من تلقي المكالمة، وكنا قد تحدثنا وقال لي إنه يريدنا أن نبقى سالمين، وقلنا له إننا نريده أن يبقى سالما".

وتابع قائلا إن الأرض تشبعت بمياه الأمطار، وسقطت شجرة كبيرة قطرها نحو متر على سيارة الصحافيين الرباعية الدفع في أثناء سيرها على الطريق السريع.

وقالت المحطة إن مكورميك التحق بالعمل معها عام 2007 مراسلا ثم مذيعا، وانضم سميلتزر إلى المحطة في فبراير من هذا العام، وكلاهما من مواليد 1982.