تحسن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين وأسعار المنازل ترتفع

شهدت معنويات المستهلكين تحسنا خلال مايو أيار لكن الأسر ظلت غير متفائلة بعض الشيء بشأن توقعات الدخل في الأجل القصير على الرغم من أنها تتوقع استمرار النمو القوي في الوظائف.

وقال مجلس المؤتمر اليوم الثلاثاء إن مؤشره لثقة المستهلكين ارتفع 2.4 نقطة ليسجل قراءة عند 128.0 هذا الشهر مقارنة مع قراءة معدلة نزوليا عند 128.7 في أبريل نيسان.

لكن المستهلكين كانوا أقل تفاؤلا بشأن توقعات دخلهم في الأجل القصير. وانخفضت نسبة المستهلكين الذي يتوقعون تحسن دخلهم إلى 21.3 بالمئة هذا الشهر من 21.8 بالمئة في أبريل نيسان، بينما ارتفعت النسبة التي تتوقع تراجع الدخل إلى 8.2 بالمئة في مايو أيار من 7.9 بالمئة في الشهر السابق.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن مؤشر إس.آند.بي كور لوجيك كيس شيلر المجمع لأسعار المنازل في 20 مدينة كبرى ارتفع 0.5 بالمئة في مارس آذار بعد أن زاد 0.8 بالمئة في فبراير شباط.

وزادت أسعار المنازل 6.8 بالمئة في 12 شهرا حتى مارس آذار بعد أن ارتفعت بهامش مماثل تقريبا في فبراير شباط.