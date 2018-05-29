"سعود الفيصل" كتاب جديد من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

صدر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كتاب بعنوان " سعود الفيصل.. حياته وشخصيته.. رؤاه وأفكاره.. أعماله وإنجازاته ".

ويقدم الكتاب توثيقًا لجوانب من شخصية الأمير سعود واهتماماته وإنجازاته في كل المجالات، ونماذج من كلماته وتصريحاته، وبعضا مما كُتب عنه.

وقد وقَّع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، الكتاب الذي اعتمد في إعداده على معاصرته للأمير، وقربه منه على مدى أربعة عقود، وبمشاركة الكتابة نخبة من الذين سنحت لهم الفرصة لملازمة الأمير سعود أو العمل معه بشكل مباشر، أو خاضوا معه تجارب عملية خاصة جديرة بالكتابة عنها، وذلك تحت إشراف ومتابعة من الأمير تركي الفيصل.

وتطرق الكتاب إلى أهم العوامل التي ساعدت أو أدَّت إلى النجاحات والإنجازات الكبيرة لسعود الفيصل في مسيرته السياسية ومنها العقلية الاستراتيجية والفكر التكتيكي اللذان كان يتمتَّع بهما، وأيضًا ثقافته الموسوعية، وصفات القوة والدبلوماسية والحزم والحكمة والصبر في الوقت الذي يتطلبه كل موقف.

كما تناول الكتاب رؤى سعود الفيصل رحمه الله وأفكاره ومواقفه تجاه قضايا السياسة الخارجية التي تهمّ المملكة وتهمّ الأمتين الإسلامية والعربية، مكتفيًا بالحديث الموجز عن بعض هذه القضايا؛ ومنها القضية الفلسطينية ولبنان واللجنة الثلاثية وأحداث 11 سبتمبر والأمن الإقليمي، ودور الأمير سعود في صناعة تلك المواقف والتوجُّهات والتي تمثل التوجهات السياسية والدبلوماسية للمملكة، ودوره في تطبيقها على الصعيد العملي ونقلها للمسؤولين في مختلف الدول وللرأي العام الدولي.