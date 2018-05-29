اتفاقية بين "نوفارتس" و"أجا فارما" لتصنيع أدوية السكري وضغط الدم في السعودية

أثمرت جهود الهيئة العامة للاستثمار من خلال تعاونها المشترك مع شركات الأدوية العالمية، والشركات الوطنية الرائدة في التصنيع الدوائي، إلى توقيع اتفاقية بين شركة "نوفارتس" الدوائية العالمية، مع شركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما"، وذلك لتصنيع منتجات دوائية لعلاج أمراض السكر وضغط الدم.

ومثل شركة نوفارتس في توقيع هذه الاتفاقية بمقر هيئة الاستثمار بالرياض المدير العام للشركة في المملكة الدكتور جهاد القيسي ، فيما مثل شركة أجا للصناعات الدوائية، نائب المدير العام رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية في مجلس الغرف السعودية الدكتور فيصل بن دايل ، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى نقل التقنية فيما يتعلق بتصنيع المنتجات الدوائية، حيث ستقوم شركة أجا للصناعات الدوائية بتصنيع هذه المستحضرات في مصانعها بمدينة حائل، من خلال التعاون مع شركة نوفارتس العالمية، حيث تسهم هذه الاتفاقية بتوفير أكثر من 30 فرصة عمل إضافية في السنة الأولى للشباب والشابات في السعودية في مجال صناعة الدواء في المملكة؛ وبحجم استثمار يقدر بـ 50 مليون ريال في خط انتاج الأقراص، فيما تقدر قيمة الأدوية المتوقع توطينها بأكثر من مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة.

من جهته، أكد مدير عام قطاع الصحة وعلوم الحياة بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور رأفت طاهر، أن الاتفاقية الموقعة بين شركتي "نوفارتس"، و "آجا فارما" تعكس الأجواء الإيجابية للمشهد الاستثماري في المملكة، حيث يعتبر قطاع الرعاية الصحية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي توفر منطلقات نموذجية لتفعيل الشراكات البنّاءة بين الشركات العالمية، والوطنية، وهو ما يتجسد في الشراكة المعنية والذي لا يقتصر أهميته في جذب الاستثمار فحسب، بل يمتد إلى توفير ونقل تقنيات التصنيع الصيدلانية، والخبرات المتخصصة التي ترقي بأداء سوق الأدوية السعودي نحو مستويات جديدة من التميز.

من جانبه، قال مدير عام شركة نوفارتس الدكتور جهاد القيسي، إن الشركة تسعى لنقل التقنية وتصنيع المنتجات المخترعة من قبل "نوفارتس" بالمملكة، وذلك تماشياً مع الخطط الاقتصادية الطموحة لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والمتمثلة في رؤية المملكة 2030.

فيما أوضح نائب المدير العام لشركة أجا للصناعات الدوائية، الدكتور فيصل بن دايل، أن هذا التعاون الاستراتيجي بين الشركتين "أجا فارما" و "نوفارتس"، سيساهم بشكل مباشر في رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الأدوية، ونقل التقنية، وتوطين صناعة الدواء في المملكة ، لافتا النظر إلى أن شركة "أجا فارما"، تسعى لتوفير أفضل خدمات التصنيع الدوائي وفق أحدث أساليب صناعة الدواء العالمية، حيث تم إقامة مصنع الأدوية في مدينة حائل على مساحة قدرت بـ 120 ألف متر، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية الأمريكية، والأوروبية.