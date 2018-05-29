"وول ستريت" تفتتح منخفضة وسط الأزمة السياسية في إيطاليا

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء مع تحول المستثمرين لضخ أموالهم في الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة في إيطاليا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 146.50 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 24606.59 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 16.22 نقطة أو 0.60 بالمئة إلى 2705.11 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 35.34 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 7398.51 نقطة.