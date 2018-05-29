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أخبار اقتصادية- محلية

ادراج "مشروع البحر الأحمر" كشركة مساهمة مقفلة

"الاقتصادية" من الرياض

أُدرج اليوم مشروع البحر الأحمر "الوجهة السياحية العالمية" الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، كشركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "شركة البحر الأحمر للتطوير".

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