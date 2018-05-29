ادراج "مشروع البحر الأحمر" كشركة مساهمة مقفلة

أُدرج اليوم مشروع البحر الأحمر "الوجهة السياحية العالمية" الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان، كشركة مساهمة مقفلة تحت مسمى "شركة البحر الأحمر للتطوير".
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