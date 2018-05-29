بنك سويسري يوقف جميع تعاملاته الجديدة مع إيران

قال بنك التجارة والاستثمار السويسري اليوم الثلاثاء إنه علق جميع التعاملات مع إيران وإنه سينهي أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.
وقال البنك في بيان أرسل لرويترز عن طريق البريد الإلكتروني إنه علق جميع التعاملات الجديدة المتعلقة بإيران بعد الثامن من مايو أيار.
وأعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق في الثامن من مايو أيار مع إعادة فرض عقوبات على إيران في غضون 180 يوما، مما دفع عددا من الشركات الأوروبية لإعلان تخارجها من إيران.
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