"أوبر" تجري محادثات لاستئناف خدماتها في أبوظبي

قال مسؤول بقطاع النقل اليوم الثلاثاء إن أوبر تكنولوجيز الأمريكية لتطبيقات حجز سيارات الأجرة تجري محادثات لاستئناف خدماتها في إمارة أبوظبي.

وعُلقت خدمات أوبر ومنافستها في الشرق الأوسط كريم في أبوظبي في أغسطس آب 2016 بعد احتجاز بعض السائقين جراء مخالفات تنظيمية وفق ما قاله مصدر في أبوظبي حينذاك.

وقال محمد درويش القمزي المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة (ترانساد) متحدثا للصحفيين في أبوظبي "نجري محادثات، الأمور تتقدم".

وقال إنه على ثقة من استئناف أوبر خدماتها، لكنه لم يفصح عن موعد حدوث ذلك.

وقال مصدر في أوبر لرويترز إن الشركة طرف في "حوار إيجابي" لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستستأنف خدماتها.

ودشنت الشركة الأمريكية خدماتها في أبوظبي في 2013. وتواصل أوبر العمل في إمارة دبي المجاورة.

كانت كريم قالت إنها استأنفت خدماتها في أبوظبي في ديسمبر كانون الأول 2016.

وأطلقت كريم خيارا جديدا منخفض التكلفة لأبوظبي اليوم، يبدأ من 19 درهما (5.20 دولار) للرحلة، وهو ما تقول إنه أرخص بنسبة 50 بالمئة عن أجرتها الأساسية الحالية هناك.

وخفضت الشركة أجرتها لبقية فئات السيارات بنسبة 30 بالمئة.