"البيئة الأوروبية": النمسا وقبرص واليونان ولوكسمبورج ومالطا يتمتعون بالمياه الأكثر نقاء

قالت منظمة البيئة الأوروبية اليوم الثلاثاء إن أنقى مياه في أوروبا يمكن العثور عليها توجد في النمسا وقبرص واليونان ولوكسمبورج ومالطا.

وأظهر تقرير نشرته المفوضية الأوروبية ومنظمة البيئة الأوروبية ومقرها كوبنهاجن قبل موسم العطلات الأوروبية أن الدول الخمس سجلت معدلات " ممتازة" بالنسبة لما لايقل عن 95% من مياهها.

وفي مالطا، سجلت نحو 99% من أماكن تواجد مياه الاستحمام أعلى مستوى جودة، وسجلت قبرص 3 .97 % واليونان نحو 96%.

وجاءت لوكسمبورج في المرتبة الأولى بنسبة 100% .

واستندت النتائج على اختبارات لجودة المياه في نحو 22 ألف موقع شواطئ وأنهار وبحيرات في أنحاء أوروبا خلال عام 2017، شملت دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي مثل سويسرا وألبانيا.

وقالت اللجنة الأوروبية ووكالة البيئة الأوروبية إن جودة مياه الاستحمام في أوروبا تحسنت خلال السنوات الاخيرة. ومن بين الـ30 دولة التي شملها الاستطلاع، 85% من مواقع الاستحمام حصلت على تقييم امتياز، بانخفاض مقارنة بعام .2016 ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير أمطار الصيف على نتائج الاختبارات.

وخلص التقرير إلى أن جميع مواقع الاستحمام في النمسا وبلجيكا وكرواتيا وقبرص واليونان ولاتفيا ولوكسمبورج ومالطا ورومانيا وسلوفينيا وسويسرا أوفت بأدنى معايير الجودة.

وصنفت 4 .1% من مياه الاستحمام، بإجمالي 306، على أنها ذات جودة فقيرة، مما يمثل خطورة الإصابة بالمرض مثل الإسهال، وهذه النسبة تعد أقل بصورة طفيفة مقارنة بعام .2016

ويشار إلى أن مواقع الاستحمام التي صنفت على أنها ذات جودة مياه فقيرة سوف يتم إغلاقها الموسم القادم.

وشملت قائمة الدول التي لم تف أماكن استحمام بها بمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن جودة المياه فرنسا(80) و إيطاليا(79 ) وإسبانيا (38).

في حين ضمت قائمة الدول ذات أعلى نسب من تدني جودة المياه استونيا (4 .7) و إيرلندا (9 .4) و بريطانيا (3 .3).