"الفوركس".. تستدرج ضحاياها عبر تقنية الهندسة الاجتماعية

حذرت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار في حملة توعوية من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار في الأوراق المالية دون حصولها على التراخيص المطلوبة من الجهات ذات الاختصاص، بما فيها نشاط (الفوركس) الغير مرخصة والتي تصطاد زبائنها عبر المواقع الإلكترونية من خارج المملكة .

وشددت تلك الجهات في مواقعها الرسمية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار ، أو المساهمة ، أو التعامل ، أو التداول في شركات "الفوركس " غير المرخصة ، عبر المتاجرة في العملات الأجنبية ، منبهة إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية ، تروج فيها عن فرص استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع ، من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ، ووسائل التواصل الاجتماعي , مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وكالة الأنباء السعودية " واس " ، استطلعت أراء عدد من المختصين ، حيث أكد أستاذ الحوسبة السحابية ومراكز البيانات عضو هيئة تدريس بكلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ، بجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز الدكتور فواز بن محمد بن بنيه الحازمي ، أن من أكبر المخاطر على المجتمعات المدنية ، هي الحملات التسويقية لبرامج الكسب السريع الوهمية ، وأشدها ضراوة انتشار الحملات التسويقية لشركات " الفوركس " الوهمية هذه الأيام.

وعرّج الدكتور الحازمي على طرق استدراج ضحايا خلايا الفوركس التي نشاهد إعلاناتها الوهمية على الفضاء الإلكتروني من خلال (Malvertisement) باستخدام طرق وتقنيات اختراق العقول البشرية ، باستخدام تقنية الهندسة الاجتماعية لجمع أكبر عدد ممكن من بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كاشفاً أن تلك الإعلانات الوهمية لشركات الفوركس تعتمد على دراسة شاملة تتضمن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، التي غالبا يتم نشرها من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أن المستخدم لا يعي عواقب ومخاطر نشر تلك المعلومات ، مثل مشاركة الحالة اليومية للمستخدم سواء بشكل نصي أو صور شخصية أو مقاطع فيديو ، لافتاً إلى إن أغلب الجهات الإرهابية تعتمد اعتمادا كليا على ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يرجع الى اعتماد المستخدمين على تلك المواقع كوسيلة للتواصل الحديث.

وحذر أستاذ الحوسبة السحابية من كثرة استخدام ونشر الأحداث الشخصية اليومية، الذي يوقع المستخدم ضحية للشركات الوهمية بشكل غير مباشر، ما تشكل إحدى الطرق الحديثة، التي تستغل بيانات العميل كسعلة يتم تقديمها لأي شركة تريد الاستثمار لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا، مؤكداً أن البيانات الرقمية أصبحت خارج إدارة المستخدم، ما يؤدى الى تسريب معلومات شخصية لعدد كبير من المستخدمين، والوصول الى أكبر عدد ممكن من البيانات الشخصية، والوصول الى الفئات المستهدفة.



من جانبه أرجع أستاذ إدارة الأعمال بجامعة الطائف ، الدكتور جمعان العدواني ، انتشار الشركات الوهمية التي تدعي تعاملها بالفوركس من أجل استغلال مواطني دول الخليج وخاصة السعوديين منهم ، إلى عدة أسباب ، منها : أن الخليجيين لديهم ثروات ، ما يعدون من أغنى شعوب العالم ، إلى جانب انخفاض مستوى الثقافة الاستثمارية لديهم ، الامر الذي يجعلهم ضحية لمثل هذه الممارسات من قبل هذه الشركات الوهمية.

وقال " إن مِمَّا لاشك فيه أن طموح بعض الأشخاص إلى الثراء السريع جعل منهم فرائس سهلة لهذه الشركات ، فحلُم الثراء السريع أو الطمع لدى بعض المواطنين يعد السبب الرئيسي ، حيث انهم لا يفكرون بالمخاطر التي سيكونون عرضة لها ، لذلك يجب تكثيف التوعية وحماية المواطنين من هذه الشركات من قبل الجهات المختصة ومنع الممارسات المخالفة التي تجعل من البيئة السعودية بيئة خصبة لمثل هذه الشركات" ، مطالباً مؤسسة النقد ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف التحويلات المشتبه بها ومراقبة كل ما يستجد من وسائل نصب يكون ضحيتها المواطن .

وحمّل الدكتور العدواني اللوم والمسئولية بالاستثمار في هذه القنوات والشركات الوهمية على المواطن، مطالبا أن يكون له وعي استثماري وقانوني وثقافي بهذا الخصوص فلا ينجرف امام اوهام واحلام الثراء السريع والدعايات المضللة والزائفة ، و الابلاغ عن هذه الشركات لدى الجهات المختصة حتى لا يقع هو أو غيره في فخ هذه الشركات.

وفي الشأن القانوني وصف المستشار القانوني ، تركي بن سعد الحارثي ، التعامل مع شركات الفوركس بتجارة الوهم ، لتهربها من القيود المحاسبية التي تنتقص لأصل شروط صحة البيع طالما أن التقابض لم يتم في مجلس العقد أي وقت الاتصال بالأنترنت ، لان هذا النوع يعتمد على التقنية بشكل كبير وفي اوقات متفاوتة ، إضافة الى ذلك كيف يمكن التأكد من انتفاء الغرر لمثل هذه التعاملات .

وقال "كفل القانون ما كفلته الشريعة الغراء من حفظ المال ، حيث يتبين لنا جليا تصدير المال للمجهول ، وهذه العملية مبنية على المفقود ، واعني بذكر المجهول انعدام صفه الممثل النظامي لأنها غير واضحة لهذا التداول في حال تعرض المساهم لأي خسارة لما يحيط بها من غموض حتى وأن كانت الشركة وعدت بتحمل المسؤولية أمام المتداول كضمانات وهمية من أجل إنهاء صفقات البيع " , مبيناً أنها تفتقد لأبسط وسائل حفظ الحقوق ، إضافة إلى عما قد تتعرض له الشركة من أخطاء ، وهذا بطبيعة الحال أمر وارد ومتوقع وفي أضيق الحالات، وهذا يختلف تماما عن ما يجري بطرق نظاميه لحفظ المتداول وحقه بعين الاعتبار ، وخير شاهد لذلك ما يجري في اللجان المصرفية في المملكة العربية السعودية ، وهي لجان لها الصفة القضائية ، التي بدورها تنظر بعض أخطأ المصارف السعودية ، وتحديدا على سبيل المثال عندما يكون الخلاف على القيمة الوقتية لأمر بيع الأسهم ، وهذا مع تحقق الاجراءات الصحيحة للتداول ، قد يكون أطراف الدعوى فرد وقطاع مصرفي ، وما ينتهي اليه ذلك التداول للجلسات أو من جلسة قضائية واحدة ، بحيث يكون الناتج النهائي مرضي للجميع طالما نظرت في قاعة العدالة .

وأضاف : " إن ذلك يستساغ من كل ذلك حكم قضائي بقناعة سواء انتهت في اللجان الابتدائية أو الاستئنافية ,بينما التداول المبني للمفقود ما هو وجه المطالبة في حال نتج عن هذا التداول أي خسائر أو خطأ وأن كان غير مقصود وكيف يتم إثباتها وماهي الجهة المطالبة؟ خصوصا أن المادة الـ36 من نظام المرافعات الشرعية ذكرت فيما يتعلق بالاختصاص المكاني " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة المدعى عليه" ، وتفسير ذلك أن مثل هذا التصنيف من الدعاوى ضد شركة التداول الرقمي للعملات لن ينظر بتاتا لدى المحاكم السعودية سواء كانت لجان قضائية أو لجان شبه قضائية ، لعدم وجود كيان رسمي ، أو نظام أو لائحة يتم بموجبها التعامل بكل ثقة مما يجعل المتداول قد يضطر للبدء في رحلة لدوله الشركة وما يتكبده من عناء سفر وتكاليف فتصبح خسارتين وقد يكون الناتج النهائي بدون حصيلة نتيجة التفريط والتهاون بالمال لتعامله المجازف مع هذه الجهات والمفرط اولى بالخسارة ".

وبالنظر إلى الجانب النفسي في التعامل مع شركات الفوركس للبحث عن الثراء السريع ، أشار أستاذ الإرشاد النفسي المساعد بقسم علم النفس، وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية للتطوير بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حسن بن محمد الشهري ، إلى أن الأمر يتعدى ( فوركس) كقضية إلى ما هو أبعد ألا وهي ظاهرة (الشغف بالمال والثراء السريع) وشركات الفوركس هي حلقة في سلسلة من القضايا المشابهة وهذا ما يسترعي الانتباه .

وبين أن طلب المال ، لم يعد وسيلة بل أصبح غايةً ، وهذا يغير من ترتيب أولوياتنا واهتماماتنا ، ما له انعكاسات نفسية على الفرد وعلى المحيطين به ، لافتا إلى أن من النتائج النفسية التي ارتبطت بهذه الظواهر أيضا الربط بين المال والسعادة ، وجعله محور النجاح الوحيد ، ما أثر على سلوكياتنا المالية، والتعاملية الشخصية ، فأصبحت المادة واستسهال الحصول على الثراء السريع معيق لكثير من الالتزامات العملية والاجتماعية وربما الأسرية والشخصية أحيانا.

وأشار إلى أن النظرية النفسية أكدت على أن الشغف بالمال يعد مشكلة وخلل في بناء الشخص النفسي، حيث ربطت النظرية التحليلية بين هذا الأمر وخبرات الطفولة ونقص مشاعر الأمان والرغبة في الحصول على التقدير المزيف المستتر وراء قناع المادة، وكذلك استشعار أن المال هو مصدر القوة والحصن المنيع الذي يحتمي وراءه الفرد.

وخلُص الدكتور الشهري في حديثه إلى أن النظرية السلوكية اعتبرت حب المال من العادات السلوكية المكتسبة ، وبالتالي ارتبطت شرطيا بالنتائج المؤقتة لجني المال ، ما عزز لدى الفرد فكرة أن السعادة مرتبطة بالمال .