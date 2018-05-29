واشنطن تسعى لإلغاء حظر صيني على واردات الدواجن الأمريكية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن واشنطن تضغط على الصين لإلغاء الحظر على واردات الدواجن من الولايات المتحدة في إطار المحادثات التجارية بين الطرفين سعيا لدخول سوق قيمتها 600 مليون دولار لأرجل الدجاج وأجزاء أخرى.

وذكرت المصادر أن المسألة ستأتي ضمن الأولويات الكبرى مع توجه وكيل وزارة الزراعة الأمريكية تيد مكيني إلى بكين الأسبوع الجاري ضمن وفد تجاري أمريكي، بجانب زيادة فتح الأسواق أمام المحاصيل المعدلة وراثيا.

وتستورد الصين بالفعل دواجن بقيمة نحو مليار دولار سنويا من دول أخرى وتستأثر بمعظم التجارة العالمية في أرجل الدجاج، وهو من الأطباق المميزة في كثير من المناطق ومن الوجبات السريعة الشائعة في أرجاء البلاد.

وتريد واشنطن أن تنهي بكين الحظر الذي فرضته في يناير كانون الثاني 2015 على استيراد الدواجن الأمريكية بعد تفشي انفلونزا الطيور.

وقال أحد المصادر الذي اطلع على الأمر إن الدواجن تأتي بين المسائل التي تتصدر قائمة القضايا الكثيرة التي تود واشنطن إيجاد حل لها لتعزيز دخولها إلى السوق وزيادة مبيعات منتجاتها الزراعية.

وألغت بكين رسوم مكافحة الإغراق على الدواجن الأمريكية في فبراير شباط بعد ثمانية أعوام، لكن الحظر المفروض منذ 2015 بسبب انفلونزا الطيور لا يزال قائما.

وقالت واشنطن إن هذه القيود لم يعد لها ما يبررها إذ أن آخر حالة إصابة بفيروس فتاك للغاية ظهرت منذ ما يزيد على عام.