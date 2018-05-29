توقعات بأن تبلغ صادرات الهند 350 مليار دولار في 2018-2019

قالت اتحاد مصدرين كبير اليوم الثلاثاء إن صادرات الهند قد ترتفع 20 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2019 لتبلغ نحو 350 مليار دولار.

وقال جانيش جوبتا رئيس اتحاد شركات التصدير الهندية إنه يأمل في أن تنخرط الهند بفعالية مع الولايات المتحدة لحماية مصالح الصناعة المحلية.

وأضاف جوبتا أن تحرك البنك المركزي لحظر أدوات ائتمانية تستخدم في التجارة مثل خطابات التعهد وخطابات المساندة بعد عملية احتيال بملياري دولار في بنك تديره الدولة زاد تكلفة التمويل على شركات التصدير بين واحد وثلاثة بالمئة.

