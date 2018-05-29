14839 مزرعة في برنامج «سجل».. والإيقاف يهدد «غير المرخصة»

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تسجيل المزارع في برنامج "سجل" شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الديزل والكهرباء، وتنفيذ آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لتنظيم عملية التعويضات المالية، وترخيص زراعة القمح، والتحول لبدائل زراعة الأعلاف الخضراء.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المزارع المسجلة حتى نهاية يوم الأحد 12 رمضان 1439هـ بلغ نحو 14839 مزرعة منذ انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الذي يستهدف تسجيل المزارع التي تحتوي على جهاز ري محوري واحد وأكثر في المناطق المحددة. ودعت الوزارة المزارعين الذين لم يتمكنوا من تسجيل مزارعهم بسرعة التسجيل خلال الأيام العشر المقبلة، أي قبل تاريخ 23 رمضان 1439 الموافق 9 حزيران (يونيو) 2018، مؤكدة أن المزارع غير المسجلة في البرنامج لن تتمكن من الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، وأن مزارع الأعلاف التي لم تسجل لن يسمح لها بالاستمرار بالزراعة ولن تتمكن من التحول إلى البدائل. وكانت قد قررت الوزارة تمديد العمل في تسجيل المزارع في برنامج "سجل" حتى نهاية دوام آخر يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة للمزارعين الذين لم يتمكنوا من التسجيل، وتخفيف الضغط عن فروع التسجيل في المناطق المحددة التي تشمل الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، استجابة لرغبة عدد كبير من المزارعين، مؤكدة أن برنامج "سجل" لا يتضمن فرض رسوم شهرية على النخيل والأغنام والأجهزة المحورية.