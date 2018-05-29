«ثمرات» .. مبادرة لإدماج المشاريع الصغيرة في فرص تسويقية

قال الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن وزارته ستعمل على دعم المشاريع الشبابية الاستثمارية، لتكبر وتكون شركات يعتمد عليها اقتصاد الوطن وتساهم في تحقيق تطلعات القيادة ومستهدفات رؤية المملكة.

وأشار الغفيص خلال تدشينه مبادرة "ثمرات" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، البارحة الأولى، إلى أن بنك التنمية الاجتماعي يسهم في بناء مستقبل الوطن بأيدي شباب وشابات الوطن، منوها إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان سخروا كل إمكانات البلد لدعم أبناء المملكة.

وأضاف، "نجني اليوم جزءا من هذه الثمار والغرس المبارك بهذه المشاريع التي يدعمها البنك ونكرمها، وأتمنى لأصحاب المشاريع والمبادرات الفائزين ببداية حياة اقتصادية ناجحة لتكبر وتكون شركات يعتمد عليها اقتصاد الوطن".

ورصدت "الاقتصادية" خلال جولتها على المعرض المصاحب أجنحة لمشاريع الأسر المنتجة والأعمال الحرة، وأجنحة المشاريع المتميزة المدعومة من قبل البنك، وأجنحة للجمعيات المدعومة من قبل البنك، وقاعات تمويل فوري آنية، إضافة إلى منطقة تعزيز الثقافة المالية للأطفال ومنطقة للعربات المتنقلة.

وبحسب مسؤولي البنك، فقد لفتوا إلى تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في ريادة الأعمال والمشاريع المنزلية عبر القطاعات المختلفة، إضافة إلى عقد جلسات استشارية مالية والموافقة على التمويل الفوري للمشاريع المتقدمة.

وتعد مبادرة "ثمرات" إحدى مبادرات البنك، وهي منصة حية تفاعلية تهدف إلى إدماج مشاريع الأسر المنتجة والأعمال الحرة والمنشآت الصغيرة في فرص لتسويق مشاريعهم مع مقدمي الخدمات وحزم الدعم من المنظمات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين ومقدمي حلول المساندة.

ويهدف البنك من إطلاقه لمبادرة ثمرات إلى تسويق المشاريع التجارية والأعمال الحرة وتمكين عملية الربط بين مقدمي الخدمات والمشاريع، وتوفير منصة تفاعلية لتمكين تمويل المشاريع، والتعريف بالخدمات وحلول الأعمال المقدمة من قبل المنظمات، إضافة إلى إبراز قصص النجاح والمشاريع النوعية والتوعية بالعمل الحر والإدارة المالية لأفراد المجتمع.

ويستهدف البنك مشاريع الأسر المنتجة، وأصحاب الأعمال الحرة، ومشاريع العربات المتنقلة، والمشاريع النوعية، والمشاريع الصغيرة، إضافة إلى مقدمي خدمات الدعم لمنظومة الأعمال والمنظمات الحكومية وحاضنات ومسرعات الأعمال.

ويعمل البنك على تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية، والقروض الإنتاجية في مختلف مساراتها، ونشر وتعزيز ثقافة الادخار وتفعيل حملة الادخار "طموحك أكبر"، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مشاريع مميزة وعدد من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية والجهات الخاصة وشركات رائدة في السوق المحلية، بهدف توفير فرص عمل للشباب وإتاحة الفرصة للبدء بمشاريعهم بمنحهم حق الامتياز التجاري، إضافة إلى توقيع اتفاقية إطلاق أول المنتجات الادخارية بالشراكة مع أحد البنوك التجارية.