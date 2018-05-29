أداء ضعيف للبورصات الخليجية .. وقطاع الطاقة يقود «أبوظبي» للارتفاع

سجلت البورصات الخليجية أمس أداء ضعيفا مع استجابة المستثمرين لانخفاض أسعار النفط، التي واصلت خسائرها. وكانت أحجام التداول هزيلة بشكل عام نظرا لهدوء التعاملات المعتاد في شهر رمضان.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4547 نقطة، مدعوما بصعود سهم "دانة غاز" 1.9 في المائة، بعدما قالت شركة الطاقة، إنها تلقت مدفوعات من الحكومة المصرية بقيمة 40 مليون دولار. وقالت "دانة" إنها ستستخدم الأموال للمضي قدما في مشاريع مثل حفر البئر (بلسم 8) ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.07 في المائة إلى 2930 نقطة مع تراجع سهم "الاتحاد العقارية" 1.9 في المائة مشكلا مصدر الضغط الرئيس على المؤشر. وارتفع سهم "موانئ دبي العالمية" 3 في المائة بعدما قالت شركة إدارة الموانئ إنها أغلقت صفقة الاستحواذ على "كوسموس أخينثيا ماريتيما" في بيرو. وكانت الشركة قد أعلنت في آذار (مارس) صفقة بقيمة 315.7 مليون دولار للاستحواذ على نشاط الخدمات اللوجستية، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض مؤشر البحرين 0.22 في المائة إلى 1260 نقطة بضغط متزايد من أسهم المصارف. وتراجع قطاع المصارف 0.40 في المائة، عقب انخفاض "الإثمار" 4.35 في المائة، و"مصرف السلام" 1.75 في المائة، و"البحرين الوطني" 0.83 في المائة. وهبط قطاع الخدمات 0.20 في المائة، بفعل تراجع سهمي "ناس" و"عقارات سيف" بنحو 3.60 في المائة و0.83 في المائة. وصعد مؤشر قطر 1.47 في المائة إلى 9125 نقطة. وارتفعت البورصة الكويتية 0.18 في المائة إلى 4692 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.53 في المائة إلى 4591 نقطة. وارتفع قطاعا الصناعة والخدمات، ليصعد الأول 0.57 في المائة، مدفوعاً بارتفاع ثلاثة أسهم، حيث صعد "جلفار للهندسة" 4.67 في المائة، وارتفع "أسمنت عمان" 1.67 في المائة، بينما صعد قطاع الخدمات 0.5 في المائة، بدعم أربعة أسهم، حيث تصدر "عمانتل" الرابحة بـ 5.95 في المائة، وصعد "مدينة مسقط للتحلية" 2.84 في المائة. وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.9 في المائة إلى 16791 نقطة. وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 3.3 في المائة بعدما قالت شركة التطوير العقاري إنها دخلت في شراكة إستراتيجية مع المجموعة المالية "هيرميس" ومجموعة جيمس التعليمية للاستحواذ على مدارس باستثمارات قدرها مليار جنيه مصري (56 مليون دولار).