الإسكان: بدء إجراءات البناء في 19 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص

واصلت وزارة الإسكان تسليم مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء "البيع على الخارطة" للمطورين العقاريين المؤهلين، وذلك للبدء في تنفيذ تلك المشاريع السكنية لمستفيدي برنامج "سكني" الذين استكملوا إجراءات حجزهم النهائية، كما تعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال الإجراءات النظامية مع عدد من المطورين العقاريين ليصل إجمالي المشاريع التي تم بدء العمل فيها أكثر من 19 مشروعا سكنيا في مختلف مناطق المملكة، بما يمثل 42 في المائة من إجمالي المشاريع تحت الإنشاء التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية والبالغة 45 مشروعا.

وعملت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية على سرعة استكمال إجراءات بدء تنفيذ المشاريع، حيث من المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 21 ألف وحدة سكنية، وبدأ بشكل فعلي التنفيذ في عشرة مشاريع بعد اكتمال البنية التحتية، هي "مشروع درة تبوك" في تبوك، و"واحة الخميس" في خميس مشيط، و"الياسمين رزيدنس" في الدمام، و"الفريدة" في الدمام، و"مشروع الأحساء المبرز" في الأحساء، و"واحة تبوك" في تبوك، ومشروع "ديار الأحساء" في الأحساء، ومشروع "نساج تاون" في الدمام، ومشروع "البدراني" في القطيف، ومشروع إسكان الرياض "شقق"، إضافة إلى استكمال تسليم ثلاثة مشاريع في مدينة الرياض، هي ديار السعد والجوهرة، وإشراق ليفينج، كما أن هناك ستة مشاريع في الإجراءات النهائية للتسليم، هي مشروع "تلال أبها"، ومشروع "تلال الغروب" في الدمام، ومشروع إسكان رابغ، ومشروع "بساتين تبوك"، ومشروع "تلال الخميس"، ومشروع "درة المدينة المنورة".

وكانت وزارة لإسكان بدأت منذ سبتمبر الماضي الإعلان عن إطلاق مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحتها للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني لاستكمال إجراءات الحجز النهائية، وتوزعت تلك المشاريع في مختلف مناطق المملكة، كما أنها تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، لتلبية تطلعات كافة المستفيدين، وتواصل وبشكل شهري الإعلان عن مشاريع جديدة، وذلك لتحقيق مستهدفها برفع نسبة التملك إلى 60 في المائة بحلول 2020.