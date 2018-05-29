«إيرباص» .. معركة جديدة بين أمريكا وأوروبا في «منظمة التجارة»

أبلغ الاتحاد الأوروبي الجهة المعنية بتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بأنه تحرك خلال أيام من قرار المنظمة لأن يجعل تمويله لـ"إيرباص" المنتجة للطائرات متوافقا مع قواعدها.

وبحسب "رويترز"، حققت الولايات المتحدة نصرا جزئيا يوم 15 أيار (مايو) في منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباص، ما مهد الطريق أمام احتمال فرض عقوبات أمريكية في النزاع المستمر منذ 14 عاما بشأن مزاعم الدعم غير القانوني لشركات إنتاج الطائرات.

واتخذ الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي خطوات للالتزام بحكم منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالدعم المقدم للطائرة طراز ‭‭A350‬‬، أحدث طائرة أوروبية للرحلات الطويلة، والطائرة‭‭A380 ‬‬، وهي أكبر طائرة في العالم.

وأكد الاتحاد على جهوده خلال اجتماع مغلق مع منظمة التجارة العالمية أمس، لكن المسؤول الذي حضر اجتماعا بين الجانبين قال إن ممثلا عن الولايات المتحدة حضر الاجتماع أيضا علق بأنه من الصعب إعطاء المصداقية لتأكيد الاتحاد الأوروبي ودعا إلى إجراء مباحثات جادة لحل النزاع الممتد منذ فترة طويلة، على الرغم من أن واشنطن أبدت استعدادا لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الضرورة.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي توجيه ضربة قانونية مشابهة في وقت لاحق من هذا العام في قضية مماثلة بمنظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأمريكي لبوينج، ما أثار تكهنات بمعركة عقوبات وعقوبات مضادة.

إلى ذلك، لوحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاستعداد لإجراء مباحثات حول الخلاف القائم حاليا مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، وذلك قبل انتهاء المهلة الأمريكية لإعفاء شركات أوروبية من الرسوم الجمركية العقابية على واردات الصلب والألمنيوم.

وقالت ميركل خلال مؤتمر بالعاصمة الألمانية برلين إن الأمر يتعلق حاليا بالتوصل للرد السليم، ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى وجود "سيف ديموقليس" المسلط دائما بهذا الخطر.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استثناء شركات أوروبية من الرسوم الجمركية الإضافية التي أدخلها في آذار (مارس) الماضي حتى الأول من حزيران (يونيو) القادم فقط.

وتدرس الحكومة الأمريكية حاليا أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات، وشددت المستشارة الألمانية مجددا على أهمية المنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بتوفير تجارة عالمية حرة، منفتحة، عادلة مع التصدي للحمائية.

وكان ترمب قد أعرب عن انتقاده أكثر من مرة لمنظمة التجارة العالمية، وينص عرض التسوية الأوروبي الحالي في الخلاف الجمركي مع واشنطن على التعهد بتسهيلات تجارية للولايات المتحدة الأمريكية، إذا كان هناك في المقابل إعفاء دائم للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على الصلب والألمنيوم.

وإذا لم تستجب الولايات المتحدة للعرض، وأنهت إعفاءها لشركات أوروبية من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية أو الجينز.