وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي الـ 25 لأمراء المناطق

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في جدة اليوم، الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لأصحاب السمو أمراء المناطق. وتطرق الاجتماع للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تمحورت حول : المبادرات التطويرية، ودور مجالس المناطق وانعكاس مخرجاته على أهداف التنمية المناطقية، وتفعيل دور الإمارة في التكامل التنموي والاقتصادي بما يحقق رؤية المملكة 2030، ودعم التحول التقني عبر برنامج ( ريادة ). واستعرض المجتمعون بعض التقارير الدورية عن سير العمل، والتي تستهدف في مجملها رفع مستوى الأداء، بما يحقق رفاه المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة الخير والنماء، التي توليها القيادة الرشيدة - أيدها الله - كل الرعاية والاهتمام. كما استعرض المجتمعون تقريراً عن التوصيات المنجزة والمنبثقة عن الاجتماعات السنوية السابقة. وفي ختام الاجتماع توصل أصحاب السمو إلى عدد من القرارات والتوصيات، التي تم رفعها لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.