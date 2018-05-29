"التطوير العقاري" يضغط على الأسهم السعودية ويبقيها دون 8000 نقطة

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثانية لتعزز تداولاتها دون مستويات 8000 نقطة بضغط من قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيادة سهمي "جبل عمر" و"دار الأركان". وجاء إغلاق المؤشر العام عند 7962 نقطة فاقدا تسع نقاط بنسبة 0.12 في المائة لكن مع تراجع في وتيرة التراجع مقارنة بالجلسة السابقة التي بلغت 0.8 في المائة مقابل ارتفاع السيولة بنحو 41 في المائة. وتأتي تلك التداولات في منطقة الدعم التي أشير إليها وهي عند 7969-7942 نقطة، تماسك السوق عند هذه المستويات مهم لبناء موجة ارتفاع جديدة، وكسر مستويات الدعم سيزيد قلق المتعاملين، ما سيدفعهم لعمليات وقف خسارة وستتراجع السوق حتى مستويات 7780-7800 نقطة، في حال كسر الدعم. بينما المقاومة عند 8030 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7972 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7977 نقطة رابحا 0.07 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7948 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7962 نقطة فاقدا تسع نقاط بنسبة 0.12 في المائة. وارتفعت السيولة 41 في المائة بنحو 859 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 36 مليون سهم لتصل إلى 138 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة بنحو 8000 صفقة لتصل إلى 72 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.2 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 873 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 774 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 638 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر سهم "التأمين العربية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 18.68 ريال، يليه "ساب تكافل" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 21.14 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.36 ريال، يليه "عناية" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 555 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 486 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 409 ملايين ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية