10 برامج في فعاليات "مسك جدة التاريخية"

أطلق مركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز "مسك الخيرية" فعاليات "مسك جدة التاريخية", والتي تستمر فعاليته حتى 18 من الشهر الجاري وتهدف الفعاليات المقامة في المنطقة التاريخية بجدة في شهر رمضان المبارك إلى إبراز أهمية المنطقة تاريخياً، والحث على المحافظة عليها كونها أحد المناطق التراثية المعتمدة عالمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإضافة إلى ربط المجتمع بالعادات الأصيلة، والأجواء العائلية فيها، عبر إعادة إحيائها بفعاليات وأنشطة ثقافية، وتعليمية، في أجواء إبداعية فنية ملهمة بحضور المهتمين، وجميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين. وستُمكِن فعاليات "مسك جدة التاريخية" ريادة أعمال الشباب والشابات من خلال دعمها لمشاريعهم الصغيرة المتوزعة في مسار الفعاليات، بالإضافة إلى توظيف مجموعة كبيرة منهم أثناء إقامة الفعاليات، وإتاحة الفرصة لهم لاستثمار أوقات فراغهم. وتتوزع برامج "مسك جدة التاريخية" إلى عدة فعاليات، وهي جناح مسك، والحكواتي، والسوق، والمكتبة، والمتحف، ومنطقة الفنون، ومنطقة الطفل، ومسرح الشارع، والألعاب الشعبية، والمطاعم. وتتضمن فقرة "الحكواتي" جلسات لسرد القصص في مجالات متعددة وبطرق مشوقة أما منطقة "الألعاب الشعبية" فتحتوي على ألعاب كانت جزء من ذاكرة السعوديين في مناطق المملكة، وتضم منطقة المطاعم أصناف عديدة من المأكولات الشعبية وسيقدم "مسرح الشارع" مشاهد تمثيلية وتضم منطقة المتحف معرضاً للصور، فيما تحتوي منطقة المعالم التاريخية متحف الضيافة، ومعرض الفن التشكيلي، ومكتبة، ومقعد لقهوة الثقافية، وبيت المتبولي، ومقعد الدانة، وبيت باعشن، وجدرانية جدة وأيامنا الحلوة.