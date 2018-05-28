ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية؛ قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد العرب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر1 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 5ر949 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 86 ر0 %، ليبلغ مستوى 09ر16791، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس ٧٠" بنسبة 04ر0 % ليبلغ مستوى 48ر853 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي سجل ارتفاعاً طفيفا بنسبة 02ر0 % ليبلغ مستوى 22ر2178 نقطة.