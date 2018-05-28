الأسهم الإيطالية تهبط بعد جلسة متقلبة

هبطت الأسهم الإيطالية اليوم الاثنين في نهاية جلسة متقلبة وسط قلق المستثمرين من أن الانتخابات الجديدة قد تشهد كسب أحزاب مناهضة للمؤسسات المزيد من الدعم.

وهبط المؤشر القياسي الإيطالي 2.1 بالمئة مسجلا أدنى مستوى منذ أوائل مارس آذار، بينما خسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة في نشاط محدود بسبب عطلة في أسواق بريطانيا والولايات المتحدة.

وكان المؤشر الإيطالي ارتفع اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن اعترض رئيس إيطاليا على اختيار حزبي خمس نجوم ورابطة الشمال لوزير اقتصاد لديه شكوك تجاه الاتحاد الأوروبي. وكان من شأن ذلك أن دفعهما إلى التخلي عن جهود تشكيل حكومة، وهو ما أثار تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة في الخريف.

لكن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، حيث تحولت الأنظار إلى مخاطر احتمال أن تركز حملة الانتخابات الإيطالية على استمرار عضوية البلاد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويعزز وضع الأحزاب الشعبوية.

وسجل مؤشر القطاع المصرفي الإيطالي أكبر خسائر في يوم واحد منذ فبراير شباط 2017، حيث انخفض 4.1 بالمئة بعد أن قفز بأكثر من ثلاثة بالمئة عند الافتتاح.

وهبطت أسهم انتيسا سان باولو وأوني كريديت ويو.بي.آي بانكا وبانكو بي.إم.بي بما يتراوح بين 3.2 و6.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.61 بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.58 بالمئة.