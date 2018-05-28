وفاة رجل الصناعة الفرنسي داسو عن 93 عاما

قال متحدث باسم مجموعة داسو إن رجل الأعمال الفرنسي الرائد في مجال صناعة الطيران والدفاع سيرج داسو، الذي بنت مجموعته الطائرة رافال، توفي في باريس اليوم الاثنين (28 مايو أيار) عن عمر بلغ 93 عاما.

وكان داسو خامس أغنى شخص في فرنسا على حد ذكر مجلة تشالنج الاقتصادية.

وتتحكم مجموعة داسو التي أدارها وأسسها والده في شركة داسو للطيران، كما تملك صحيفة لوفيجارو اليمينية، كما أنها المساهم الرئيسي في شركتي داسو سيستمز وتاليس بالإضافة إلى أنها تحوز حصصا أقل في عدة شركات فرنسية أخرى.

وأضاف المتحدث أن داسو توفي في مكتبه بباريس في حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.