"فولكسفاجن" تعتزم فتح 3 مصانع جديدة في الصين

أعلنت مجموعة "فولكسفاجن جروب" الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم اعتزامها فتح ثلاثة مصانع جديدة في الصين تابعة لمشروعها المشترك في الصين "إف.أيه.دبليو-فولكسفاجن" خلال الشهور القليلة المقبلة.

وذكرت المجموعة أن المصانع الثلاثة ستكون في مدن "تشينجداو" و"تيانجين" و"فوشان". وستكون هذه المصانع إلى جانب مصنع "أودي كيو" التابع للمجموعة في مدينة "تشانجشون" مستعدة للخطوات التالية في سياسة الصين للتحول نحو السيارات الكهربائية.

ووفقا للاستراتيجية الصينية المعروفة باسم "رود ماب إي" فإن "فولكسفاجن الصين" ستطرح 40 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية المصنعة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 8 سنوات مقبلة، في حين تستهدف إنتاج 1.5 مليون سيارة من هذه الفئات سنويا بحلول 2025 .