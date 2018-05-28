تعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي رئيسا مؤقتا للوزراء في إيطاليا

قرر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الاثنين تعيين المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي رئيسا مؤقتا للوزراء وكلفه بمهمة تشكيل حكومة جديدة وإعادة النظام بعد اضطرابات سياسية ودستورية.

وتسعى إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لتشكيل حكومة جديدة منذ أن انتهت انتخابات في مارس آذار بنتيجة غير حاسمة.

وتخلت القوى المناهضة للمؤسسات عن جهودها لتشكيل ائتلاف حاكم في مطلع الأسبوع بعد خلاف مع الرئيس بشأن الاسم الذي اختارته لتولي منصب وزير الاقتصاد.