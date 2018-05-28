تحسن ثقة المستهلكين في فنلندا خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي الصادرة اليوم الاثنين تحسن ثقة المستهلكين في فنلندا خلال أيار/مايو الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى 8ر24 نقطة مقابل 2ر23 نقطة خلال نيسان/أبريل الماضي.
وتحسنت نظرة المستهلكين إلى حالتهم الاقتصادية واحتمالات الادخار خلال أيار/مايو الحالي، مقارنة بالشهر الماضي، في حين ظلت نظرتهم بالنسبة للاقتصاد الفنلندي ومعدل البطالة، دون تغيير.
ويتوقع المحللون خلال الشهر الحالي وصول معدل التضخم إلى 9ر1%.
يعتمد مؤشر ثقة المستهلكين على استطلاع رأي 1114 مستهلك خلال الفترة من 2 إلى 18 أيار/مايو الحالي.
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