الليرة التركية ترتفع إلى 4.67 مقابل الدولار

ارتفعت العملة التركية إلى 4.67 ليرة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق السياسة النقدية بعد زيادة طارئة من البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 300 نقطة أساس.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 4.6740 مقابل العملة الأمريكية، لترتفع 0.7 بالمئة بالمقارنة مع سعر الإغلاق البالغ 4.7052 يوم الجمعة. وعند المستويات الحالية، تكون الليرة منخفضة 19 بالمئة منذ بداية العام.

