ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف التجاري الأمريكي الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الاثنين إن ألمانيا تسعى لإنهاء الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم مرتفعة على واردات الصلب والألومنيوم.

وقال إنه سيناقش القضية مع مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس الأسبوع الجاري.

وقال ألتماير "علينا محاولة تفادي زيادة الرسوم".

كان ترامب فرض رسوما 25 بالمئة علي واردات الصلب وعشرة بالمئة علي الألومنيوم في مارس لكن الاتحاد الأوروبي حصل على استثناء حتى أول يونيو.