"الغذاء والدواء" تعلق استيراد اللحوم المبردة من 4 منشآت هندية لتكرار تلوثها بالبكتيريا

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء استيراد اللحوم المبردة من 4 منشآت بجمهورية الهند بسبب تكرار تلوث منتجات اللحوم ببكتيريا (E. Coli 0157).

وشملت تلك المنشآت، منشأة (M/s Mirha Exports Pvt. Ltd.) التي تحمل رقم الاعتماد (125)، ومنشأة M/s M.K. Overseas (P) Ltd.)) التي تحمل رقم الاعتماد (55)، ومنشأة (M/s. H.M.A. Agro Industries Ltd.) التي تحمل رقم الاعتماد (119)، ومنشأة Frigrio Conserva Allana Private Ltd)) التي تحمل رقم الاعتماد (121).

ويستمر تعليق الاستيراد من تلك المنشآت لحين قيام الجهات الرقابية في الهند بتزويد الهيئة بنتائج الاستقصاء للتلوث الميكروبيولوجي في اللحوم التي يتم تصديرها منها إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التلوث ببكتيريا (E. Coli 0157) والإجراءات المتبعة من قبلها للسيطرة على ذلك.

وسترفض الهيئة إرساليات اللحوم المبردة المشحونة من منشأة (M/s Mirha Exports Pvt. Ltd.) بعد تاريخ 12/9/1439هـ، ومن المنشآت الأخرى بعد تاريخ 16/9/1439هـ.