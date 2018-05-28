لماذا يلجأ بعض المسافرين لتغليف أمتعتهم بالبلاستيك

كثيرا ما ترى هذا في المطارات -مسافرون يغلفون أمتعتهم بالبلاستيك. وفي الواقع فإنه بإمكان المرء أن يحصل على هذه الخدمة مقابل رسوم في المطارات، ولكن ما الجدوى من ورائها؟.

أحد الأسباب يتمثل في حماية الأمتعة ممن يتعاملون معها ، والذين لا يتعاملون بالضرورة بحرص . ويمكن أن تتعرض الحقائب أيضا للأمطار خلال تحميلها أو تفريغها من على متن الطائرة ، ومن المعروف أن مادة البلاستيك تمنع نفاذ الماء.

ويقدم مطار فرانكفورت في ألمانيا خدمة تغليف الأمتعة مقابل 11 يورو (13 دولارا) للحقيبة الواحدة متوسطة الحجم ، ويقول إن ذلك يحمي الأمتعة من "الأتربة والخدوش والتفجر خلال النقل والتدخل غير المسموح به".

ويمكن للمسافرين أيضا تغليف عدة قطع من الأمتعة معا بالبلاستيك لتفادي رسوم الأمتعة الزائدة.

ويقول مطار دورتموند إن التغليف جدير بالاهتمام أيضا في حالة حقائب الظهر ، لأنه يمنع الأشرطة والأبازيم من أن تعلق أو تجعل الحقيبة تعلق في أي مكان.

ومع ذلك فإن الكثير من المطارات توفر حقائب بلاستيكية كبيرة لحقائب الظهر عند تسجيل الدخول لهذا السبب.

وتشير بعض المطارات إلى سبب آخر لفائدة تغليف الأمتعة ، وهو تفادي المسافر لاستغلاله في تهريب المخدرات دون علمه ، ولا سيما في دول مثل كولومبيا.

ويحذر مكتب الخارجية الألماني في صفحة النصائح الخاصة بالسفر إلى كولومبيا قائلا :"يمكن أن يتعرض المسافرون لاستغلالهم بدون إرادتهم وبدون علمهم".