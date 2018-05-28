إجلاء الآلاف مع تحرك العاصفة ألبرتو صوب فلوريدا

قال مسؤولون إن من المتوقع وصول العاصفة شبه المدارية ألبرتو إلى منطقة فلوريدا بانهاندل بعد ظهر اليوم الاثنين واجتياحها أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة لتسبب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وربما أعاصير.

وأوضح خبراء للأرصاد الجوية أن العاصفة قد تؤدي إلى فيضانات تهدد الحياة في الولايات الساحلية الجنوبية.

وقال ديفيد روث وهو خبير في الطقس بمركز التنبؤ بالأعاصير التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في كوليدج بارك بولاية ماريلاند "حافظت على قوتها وسرعة الرياح فيها أثناء الليل ويبدو أنها في طريقها للوصول إلى اليابسة عند بنما سيتي (في فلوريدا)".

وأضاف "من المحتمل أن تضرب اليابسة إما بعد الظهر أو عند الغروب. وتصل أقصى سرعة للرياح فيها إلى نحو 104 كيلومترات في الساعة أي يفصلها نحو 16 كيلومترا عن التحول إلى إعصار. إنها عاصفة خطيرة بالفعل".

وأخلى آلاف من سكان ولاية فلوريدا منازلهم أمس الأحد مع تحرك العاصفة شمالا عبر خليج المكسيك.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة على بعد 185 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بنما سيتي على ساحل خليج المكسيك.

وفي العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي عددا من الأعاصير المدمرة التي اجتاحت مناطق من بينها تكساس وفلوريدا وبويرتوريكو وتسببت في أضرار بلغت قيمتها مليارات الدولارات و انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وتدمير مئات الآلاف من المباني.

وذكر المركز أن من المتوقع أن تؤدي العاصفة إلى سقوط أمطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا وتجتاح منطقة تمتد من مسيسبي إلى غرب جورجيا.

وقال المركز إن العاصفة ستثير بعد ذلك رياحا عاتية وتسقط أمطارا غزيرة مع دخولها تنيسي فالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر روث أن ما يعرف باسم ظاهرة الشاهقة المائية، وهي عبارة عن دوامة من الرياح والماء، شوهدت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد قبالة ساحل أليجور بوينت في فلوريدا.

وأصدرت مقاطعة فرانكلين في فلوريدا بانهاندل أوامر بالإخلاء الجبري لجزرها في خليج المكسيك وشملت نحو 4200 وحدة سكنية في حين أصدرت مقاطعة تيلور أمر إجلاء اختياري لمناطقها الساحلية.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا إن قوات الحرس الوطني بفلوريدا لديها 5500 فرد على أهبة الاستعداد للانتشار إذا دعت الحاجة لذلك. وكان سكوت قد أعلن حالة الطوارئ يوم السبت في كل المقاطعات السبع والستين بالولاية.

وقال سكوت على تويتر "إذا كانت أوامر إجلاء صدرت في بلدتك فلا تتجاهلها".

وأعلن حاكما ولايتي ألاباما ومسيسبي حالة الطوارئ أيضا يوم السبت.

