المركزي التركي يعلن تبسيط السياسة وتغيير سعر الفائدة الرئيسي

قال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين إنه قرر استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية وأن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5 بالمئة.

ولسنوات اعتمد البنك على نظام معقد لأسعار فائدة متعددة قال اقتصاديون إنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية. وكان التمويل يجري من خلال سعر نافذة الاقراض الطارئ الذي رفُع بواقع ثلاث نقاط مئوية الأسبوع الماضي إلى 16.5 بالمئة لدعم الليرة المتهاوية.

وقال البنك المركزي في بيان إنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو حزيران. وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء.

وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة البالغ 4.7052. لكنها تظل منخفضة 18 بالمئة منذ بداية العام.

وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة.