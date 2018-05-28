البنوك الإيطالية تدعم الأسهم الاوروبية مع توقعات بانتخابات جديدة

قادت البنوك الإيطالية الصعود الكبير للأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد فشل حزبين مناهضين للمؤسسات في إيطاليا في تشكيل حكومة ما دفع الأسواق في منطقة اليورو للارتفاع بفضل احتمال إجراء انتخابات جديدة.

وتخلى حزبا حركة (5 نجوم) والرابطة عن محاولة تشكيل حكومة بعد أن رفض الرئيس الإيطالي اختيارهما لوزير اقتصاد مناهض لليورو وأدى ذلك لانخفاض عوائد السندات الإيطالية فيما ارتفع المؤشر ميب الإيطالي ارتفاعا حادا كما حقق اليورو مكاسب.

وزاد المؤشر ميب الإيطالي 1.4 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش مع صعود أسهم الشركات المالية والمرافق.

وقفز مؤشر البنوك الايطالية 3.1 بالمئة في سبيله لتسجيل أكبر مكاسب منذ يناير كانون الثاني. وارتفعت أسهم أوني كريديت ويو.بي.آي بانكا وبانكو بي.بي.إم وانتيسا سان باولو بين 2.2 و2.8 بالمئة.

وزادت أسهم إينل للمرافق 1.9 بالمئة.

وساهمت أسهم البنوك في صعود المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة وارتفع داكس الألماني 0.5 بالمئة.

واتسمت أحجام التداولات بالضعف نظرا لإغلاق بورصة لندن والأسواق الأمريكية في عطلة.