"الخدمات الأرضية" توزع 122 مليون ريال عن 2017.. بنسبة 6.5 % من رأس المال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة (11:20) مساء يوم الأحد بتاريخ 12-09-1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 27-05-2018 م في مقر الشركة بمدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع بنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 68.79653% من الأسهم الممثلة لرأس المال، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للسنة المالية 2017م والبالغة 122.200.000 ريال بواقع

0.65 للسهم وبنسبة 6.5 % من رأس المال.