أعلنت شركة الأندلس العقارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة ( الاجتماع الأول ) ، والتي عقدت في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة من مساء يـوم الأحد 12/09/1439هـ الموافق 27/05/2018م ، وبعد اكتمال النصاب القانوني ، حيث شكلت أسهم الحضور ( أصالة ووكالة ) والتصويت الالكتروني ما نسبته 55.53% من أسهم الشركة ، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017م بواقع 2 ريال للسهم الواحد تمثل 20 % من رأس مال الشركة، وبإجمالي 140 مليون ريال منها 105 مليون ريال توزع من المكاسب المحققة من طرح نسبة 31.27 % من الصندوق العقاري "الأهلي ريت 1" على أن تكون أحقية المساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.
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- "الأندلس" توزع 140 مليون على المساهمين عن 2017.. بواقع 2 ريال للسهم
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