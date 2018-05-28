"باتك" تستحوذ على ملكية ومنفعة عدد من الشركات والأصول العقارية بقيمة 200 مليون ريال

إلحاقاً لإعلان شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية على موقع تداول بتاريخ 28 جمادى الأول 1439هـ (الموافق 14 فبراير 2018م) والمتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة للاستحواذ على ملكية ومنفعة عدد من الأصول العقارية، عن طريق إصدار الشركة لأسهم عادية (طريق زيادة رأسمال شركة(باتك)) وسداد مبلغ نقدي.

يسر شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أن تعلن انه تم في يوم الأحد 11 رمضان 1439هـ الموافق 27 مايو 2018م توقيع اتفاقية شراء نهائية مع كل من شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة وشركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية للاستحواذ على:

1-كامل رأس المال في شركة نجمة الحجاز للإستثمار والتي تنحصر أصولها في ملكية أصلين عقاريين عبارة عن مستودعات تخزين/ثلاجات تقع في كل من محافظة جدة ومحافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، وحصص شركة إماراتية (تحت التأسيس) والتي ستكون أصولها بعد التأسيس منحصرة في أرض في منطقة راس الخور الصناعية الثالثة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة،

2-منفعة ستة (6) أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقيات إيجار المستأجر الحالي فيها هي شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في كل من تبوك ونجران وجيزان (أصلين عقاريين) والأحساء (أصلين عقاريين) في المملكة العربية السعودية،

3-منفعة خمسة (5) أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقية إيجار مع خيار الشراء المستأجر الحالي فيها هي شركة دار الأبار المحدودة القابضة وتقع الأصول العقارية في كل من جدة (أصلين عقاريين) وبريدة والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية،

وقد حددت قيمة الاستحواذ بقيمة 200 مليون ريال سعودي يتم الوفاء بها من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل ثمانون (80) مليون ريال سعودي وإصدار أسهم بقيمة إجمالية قدرها مائة وعشرون (120) مليون ريال سعودي بحيث يتم تسجيلها باسم شركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة، علماً بأن المبلغ النقدي قد يخضع للتعديل وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية.

كما أعلنت شركة باتك عن تحديد عدد أسهم العوض ومقدار الزيادة في رأسمال الشركة لغرض الاستحواذ على عدد من الشركات والاصول المعلن عنها سابقا في البيان التالي:

الحاقا لإعلان شركة باتك على موقع تداول بتاريخ 14 شعبان 1439هـ (الموافق 30 إبريل 2018م)واعلان شركة باتك على موقع تداول بتاريخ 14 شعبان 1439هـ (الموافق 30 إبريل 2018م) واعلان شركة باتك على موقع تداول بتاريخ 13 رمضان 1439هـ الموافق 28 مايو 2018م والمتعلقة بتوقيع اتفاقيات بيع وشراء مع كل من:

1.شركة المهيدب القابضة وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده لشراء 100% من الحصص في شركة المهيدب للنقل البري و

2.شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة دار الهمة للمشاريع لشراء 100% من الحصص في شركة الهمة اللوجستية و

3.السيد عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الداود والسيد عبدالله عبدالرحمن محمد السالم والدكتور محمد مصطفى إبراهيم الجهني لشراء ما مجموعه 5.12% من الحصص في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة و

4.شركة ثلاجات عبدالله أبار وأولاده وشركة دار الأبار المحدودة القابضة وشركة عبدالرحمن عبدالله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية لشراء أصول مملوكة من قبل شركة دار الأبار المحدودة وبائعون آخرون كما هو مفصل في المرفق

(ويشار اليها مجتمعة بـ صفقات الاستحواذ).

يسر شركة باتك أن تعلن أنه تم في يوم الأحد بتاريخ 12 رمضان 1439ه الموافق 27 مايو 2018م الاتفاق مع البائعين في صفقات الاستحواذ وفقاً لاتفاقيات البيع والشراء الخاصة بكل منها على تحديد عدد أسهم العوض بحيث يبلغ العدد الإجمالي لأسهم العوض التي ستقوم شركة باتك بإصدارها للبائعين في صفقات الاستحواذ تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسة وأربعون (9.332.045) سهما يتم إصدارها من خلال رفع رأسمال شركة باتك من ثلاثمائة مليون (300.000.000) ريال سعودي إلى ثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون وثلاثمائة وعشرين ألف وأربعمائة وخمسين (393.320.450) ريال سعودي تمثل زيادة في عدد أسهم شركة باتك من ثلاثين مليون (30.000.000) سهم إلى تسعة وثلاثين مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثين ألف وخمسة وأربعين (39.332.045) سهم.