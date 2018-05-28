عمومية "ثوب الأصيل" توزع 60 مليون ريال على المساهمين عن 2017.. بواقع 4 ريالات للسهم

أعلنت شركة ثوب الأصيل عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 10:30 مساءًً من يوم الأحد بتاريخ 12-09-1439هـ الموافق 27-05-2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض وقد بلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد 49.63% وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م

2)الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م

3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م

5) الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز (pwc)كمراجع حسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2018م والربع الأول من العام 2019م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (60,000,000) ستون مليون ريال كأرباح على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2017م بواقع (4) أربعة ريالات لكل سهم وذلك بنسبة (40٪) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم صرف الأرباح في يوم الأحد بتاريخ 10-06-2018م.

7) الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (371,429) ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2017م.

8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن سعد التويجري كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في 25-12-2017م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في 04-09-2021م.

9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعين الأستاذ/ أحمد بن محمد المنيفي كعضو مجلس إدارة (مستقل) بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ/ عمر بن عبدالله الجديعي (غير تنفيذي) وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينه في 25-12-2017م حتى تاريخ نهاية دورة مجلس الإدارة في 04-09-2021م.

10) الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

11) الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.