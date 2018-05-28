أمير الشرقية يدشن حديقة المهيدب .. أول نموذج حي يدعم دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد أمس الأول، حديقة المهيدب للدمج، التي أطلقت ضمن مبادرة "نلعب معا"، حيث تعد الحديقة الأولى من نوعها في المملكة كنموذج حي يساعد على دمج ذوي الإعاقة مع غيرهم، ويأتي إطلاقها على هامش حفل اليوبيل الفضي لجمعية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة. وتبلغ المساحة الكلية للحديقة الجديدة 7000م وبلغت كلفتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال، وتضم الحديقة ألعابا ومعدات من أفضل الشركات العالمية. وهي معتمدة دوليا لتطبيقها المعايير السبعة للتصميم الشامل الخاصة بحدائق الدمج. تهدف حديقة المهيدب إلى إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج في الحياة العادية، والتفاعل مع الآخرين، وإيجاد مكان ترفيهي للعائلة بشكل كامل، وتشجيع اللعب كأداة للتعلم، يضاف إلى ذلك إتاحة الفرصة للأطفال السليمين، للتعرف على أقرانهم من ذوي الاحتياجات الخاصة عن قرب، وتقدير مشكلاتهم، ومساعدتهم على مواجهة المعوقات الحياتية، وهو ما يساعد المجتمع على التخلص من الأفكار الخاطئة حول خصائص وقدرات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.