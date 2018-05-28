مطعم «بليز بيتزا» يطلق أول فرع له في المملكة

افتتحت "بليز بيتزا"، العلامة التجارية الأسرع نموا في الولايات المتحدة والرائدة عالميا في تقديم أشهى أصناف البيتزا، ثاني مطعم لها في الشرق الأوسط، والأول في المملكة، بسدرة في الرياض في وقت لاحق هذا الشهر، بعد إطلاق أول فرع لها في الكويت بجراند أفنيو، الأفنيوز.

وقد أسس ريك وإليز ويتزل، مؤسسي Wetzel’s Pretzels، مطعم "بليز بيتزا" عام 2012 ليقدم أشهى أنواع البيتزا الطازجة المحضرة بسرعة فائقة وبأسعار مناسبة. ويتميز كل مطعم من سلسلة المطاعم بتصميمه العصري، فالمطبخ مفتوح على منطقة جلوس الزبائن لمزيد من التفاعل مع الضيوف الذين بإمكانهم تعديل أو زيادة المكونات على أي بيتزا بحسب ذوقهم دون أي زيادة في الأسعار، مع العلم أن جميع مكونات ووصفات البيتزا تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل الشيف التنفيذي برادفورد كينت المعروف بـPizza Whisperer.

وتحضر جميع أصناف البيتزا من العجين واللحم والخضراوات الطازجة، وتخبز في الفرن المفتوح لمدة ثلاث دقائق فقط. وقد أسهمت كل تلك المميزات في اتساع شهرة "بليز بيتزا" حتى أصبحت من العلامات الأسرع نموا في العالم.

وتعليقا على التوسع في المنطقة، قال جيم ميزس الرئيس والمدير التنفيذي لمطاعم "بليز بيتزا": "يسعدنا إطلاق ثاني فرع للمطعم في منطقة الشرق الأوسط، ونحن متحمسون للمساهمة في تغيير طريقة تناول الناس للبيتزا ولنشر ثقافتنا وفكرة مطعمنا المبتكرة في المنطقة وخارجها".

ويقع مطعم "بليز بيتزا" في مجمع مطاعم سدرة، بجانب مركز غرناطة في الرياض، وافتتح أبوابه في الـ25 من أيار (مايو) 2018. لمعرفة مزيد عن "بليز بيتزا"، يرجى متابعة حساب العلامة على الإنستجرام @blazepizzame، والفيسبوك facebook.com/BlazePizzaMiddleEast.