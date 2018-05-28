«ولاء» تدعم «بناء» بتخصيص نصف ريال عن كل بوليصة تأمين

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني استمرار دعمها لجمعية بناء لرعاية الأيتام، وذلك بتخصيص نصف ريال عن كل بوليصة تأمين، وقد قدمت الشركة دعمها عن السنة الماضية في الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية الثلاثاء الماضي، وحضره الدكتور خالد البتال وكيل إمارة المنطقة الشرقية نيابة عن الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية.
وقال عبدالله العثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، الذي قام بتسليم الشيك، إن دعمهم للجمعية يأتي ضمن الخطط العملية للخدمة المجتمعية التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها ضمن الركائز الأساسية في الشركة، وإيمانا منهم بأن خدمة المجتمع من الضروريات لأي شركة لتحقيق "رؤية 2030"، وأن قطاع الأعمال جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
وأكد العثمان أن هناك خططا مستقبلية للشركة تسعى من خلالها للانخراط في المجتمع ومشاركة كل الفئات احتياجاتهم.
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