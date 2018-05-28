مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تقيم حفل إفطارها السنوي لمنسوبيها

أقامت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية حفل الإفطار السنوي لموظفيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة ونواب الرئيس والقيادات الطبية والإدارية وعدد كبير من الموظفين الذين حرصوا على حضور حفل الإفطار. وذلك لما يمثله هذا اللقاء من أثر طيب بين جميع منسوبي المجموعة وسط أجواء رمضانية مفعمة بالأخوة والمودة والمحبة.

تأتي هذه البادرة السنوية لما لأهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز العلاقات الاجتماعية بعيدا عن روتين العمل اليومي، ونهجا تتخذه المجموعة إيمانا منها بأهمية التواصل مع منسوبيها خارج إطار العمل، بهدف تعزيز روح الإخاء وتقوية أواصر المحبة والترابط بين موظفيها من خلال التفاعل معهم في كل المناسبات. وبهذه المناسبة قدم ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة التهنئة لجميع منسوبي مجموعة د.سليمان الحبيب بهذا الشهر الكريم، سائلا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام. وقدم شكره وتقديره للحضور على تلبية الدعوة قائلا: إننا تعودنا في كل عام من هذا الشهر الكريم أن نجتمع سويا في أجواء تسودها الألفة حتى أصبح تقليدا سنويا تحرص عليه المجموعة، لما يحمله هذا اللقاء من قيم سامية وترابط بين منسوبي المجموعة. ولا شك أن هذا يأتي قناعة منا بأهمية تهيئة بيئة عمل أريحية ومثالية ومحفزة تبنى فيها مفهوم الإدارة الحديثة. وفي ختام الحفل قدمت مجموعة د.سليمان الحبيب عددا من الهدايا القيمة تم السحب عليها للحضور وسط أجواء تسودها الألفة والمحبة.