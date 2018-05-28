سعود بن نايف يكرم «ساب» تقديرا لجهوده في التنمية السياحية

كرم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، البنك السعودي البريطاني "سـاب"، تثمينا لدوره الفاعل في دعم مهرجان الساحل الشرقي للتراث البحري.

وسلم درعا لرشاد الناصر، المدير الإقليمي للخدمات المصرفية للشركات في المنطقة الشرقية في "ساب"، وذلك خلال حفل تكريم الداعمين الذي أقيم في مقر إمارة المنطقة الشرقية، بحضور مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين بمجال المسؤولية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

وجاءت رعاية "ساب" للمهرجان انطلاقا من مبدأ التعاون مع إمارة المنطقة الشرقية في سبيل دعم الحراك الاقتصادي والثقافي للمنطقة، وتأكيدا على التزام البنك بدعم مسيرة التنمية والتطوير وتحقيق أهداف وتطلعات الحكومة.

ومن الجدير بالذكر أن "ساب" يحرص على الإسهام في عديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع مشاريع التنمية المستدامة في مختلف المجالات، إلى جانب سعي البنك المتواصل لوضع بصمة إيجابية تعزز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية.