فندق برج رافال كمبينسكي يطلق خيمته الرمضانية

بعد الإقبال الكبير عليها خلال الأعوام الفائتة، أعلنت إدارة فندق برج رافال كمبينسكي عن إطلاق خيمتها الرمضانية لهذا العام، مبتهجة بالشهر الفضيل، ومحتفلة بزوارها. تلك الخيمة التي تحمل الأصالة والعراقة التراثية، ومن جهة أخرى تلبي متطلبات الحداثة والعصرية.

تتسع الخيمة التي تم تشييدها خصيصا لشهر رمضان المبارك على مساحة 2000 متر مربع لنحو 800 زائر؛ سينعمون عند دخولهم لهذه الخيمة بأجواء فيها من السحر والاستثنائية الشيء الكثير، فمن جانب سيتذوقون أشهى المأكولات السعودية والعربية والعالمية في بوفيه مفتوح، يتضمن قائمة طعام متنوعة، إضافة لكمية كبيرة من الحلويات الشرقية والغربية، علاوة على المشروبات الطازجة والمعدة بشكل خاص في هذا الشهر المبارك.

وبخصوص تلك الخيمة يشير كريستيان روج، المدير العام للفندق إلى أنه بالاعتماد على الثقافة العامة لعلامتنا التجارية، وانطلاقا من مفهومنا القاضي بمنح زوارنا خدمات الضيافة بالجودة والرفاهية والفخامة المطلوبة، فقد ارتأينا توسيع هذه الثقافة في المملكة، عبر تقديمنا لهذه الخيمة المصممة ــ كما في كل عام ــ بطراز عربي أصيل.

ويؤكد روج بالقول: "ضيوف فندق برج رافال كمبينسكي هم أصحاب مكان. لن يشعروا عند زيارة خيمتنا الرمضانية برفقة عوائلهم أو أصدقائهم إلا بالراحة والرفاهية، وسينعمون بأعلى معدلات الرضا، ويتذوقون أشهى أصناف الأطعمة".

وبينما يتناول الآباء والأمهات إفطارهم سيكونون مطمئنين على أمان وتسلية أطفالهم في جناحٍ مخصص وفي هذا العام ستوفر خيمة برج رافال كمبينسكي جناحا مخصصا للأطفال؛ سيحظون فيه بفرصة تجربة التلوين والرسم على الوجه، وقراءة الكتب المتنوعة، والاستمتاع بالألعاب الذكية، ومشاهدة الأفلام الكرتونية، وبالنسبة للعوائل يمكن أن يحصلوا على الخصوصية في مناطق منفصلة ومستقلة لتناول طعامهم براحة كاملة، ناهيك عن إمكانية مشاهدة إعداد بعض المأكولات بشكل مباشر مع الطهاة.

لم يغفل الفندق وجبة السحور؛ التي سيتم تقديمها يوميا في مطعم تورا العثماني الواقع في الطابق الرابع يوميا من الساعة العاشرة مساء حتى الثالثة فجرا، لتكون متنوعة بشكل يمزج بين الخدمة الأوروبية الفاخرة والضيافة العربية الأصيلة، مع أفخر وأجود الأطباق.

أما بالنسبة للراغبين في الإقامة في الفندق خلال شهر رمضان، فيمكنهم الاستفادة من باقة الإقامة الشاملة للإفطار في خيمة كمبينسكي الرمضانية، في خطوة مميزة تنم عن كرم الضيافة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية.

والجدير بالذكر أن خيمة فندق كمبينسكي الرمضانية ستكون برعاية: شركة نيسان السعودية، وشركة بيلي جيت.

ويشار إلى أن برج رافال كمبينسكي يطلق باستمرار مجموعة من أنشطة الخدمة المجتمعية؛ كاتفاقيات التعاون المشترك مع المؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها.