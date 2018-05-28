أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس القطاع الغربي السابق في «السعودية للكهرباء» ويثمن جهوده في تطوير المنظومة الكهربائية

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ، رئيس القطاع الغربي السابق في "السعودية للكهرباء" بمناسبة إحالته للتقاعد، معبرا له عن شكره وتقديره للجهود والإنجازات التي حققها خلال فترة عمله بالشركة في سبيل دعم منظومة الخدمة الكهربائية في المنطقة.

كما عبر الفيصل لرئيس القطاع الغربي السابق عن تمنياته بالتوفيق والسداد في حياته المقبلة، مثمنا إخلاصه وتفانيه في عمله لخدمة الوطن والمواطنين، وذلك بعد عقود حافلة قضاها الشيخ في العمل على تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الكهربائية لخدمة المشتركين في جميع المدن والقرى والهجر والتجمعات السكنية التابعة للقطاع الغربي بالشركة. وخلال اللقاء، عبر المهندس عبدالمعين الشيخ عن شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا أن دعمه اللامحدود للمشاريع الكهربائية بالمنطقة كان له دور بارز في تطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز الخدمة للمشتركين، إضافة إلى مساندته للمشاريع الكهربائية الخاصة بتعزيز الموثوقية الكهربائية بالحرم المكي والعاصمة المقدسة، حرصا على راحة ضيوف الرحمن. وثمن الشيخ لفتة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحرصه الدائم على دعم وتقدير الكفاءات الوطنية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لقاءاته المتعددة بأمير المنطقة وتوجيهاته على مدار السنوات الماضية كانت دافعا له ولزملائه للمضي قدما في تطوير المنظومة الكهربائية، بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، وحرص القيادة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

يذكر أن المهندس عبد المعين الشيخ قضى أكثر من 35 عاما بـ"السعودية للكهرباء" تدرج خلالها في مواقع ومناصب متعددة حتى أصبح رئيسا للقطاع العربي بالشركة منذ عام 2010، حيث قدم العديد من الإنجازات وشارك في تنفيذ الكثير من الخطط والمشاريع الكهربائية التي أحدثت نقلة نوعية في منظومة الخدمة الكهربائية بالقطاع الغربي بوجه عام، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بوجه خاص.