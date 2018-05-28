217 مواجهة .. الأولى مع «الآزوري»

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم أول مباراة مباشرة له مع منتخب إيطاليا "الآزوري" في تاريخه، الودية الثانية على الأراضي السويسرية، والمباراة الودية رقم "9" في برنامج إعداده لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا على ملعب سانت جالين في سويسرا.

وتبقى للأخضر مباراتان وديتان قبل التوجه لسانت بطرسبرج مقره الدائم في مونديال 2018، حيث يلتقي بيرو وألمانيا الثالث والثامن من حزيران (يونيو) المقبل.

وخلال المواجهات الثمان الودية تعادل مرة واحدة مع أوكرانيا "1/1"، وخسر أربع مواجهات من أمام: البرتغال "3/0"، وبلغاريا "1/0"، العراق "4/1"، وبلجيكا "4/0"، وفاز في ثلاث مباريات على مولديفيا "3/0"، الجزائر "2/0"، واليونان "2/0"، سجل الأخضر فيها تسعة أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

وأشرف الأرجنتيني أنطونيو بيتزي على ست مباريات "فاز في ثلاث منها، وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل الأخضر معه تسعة أهداف وتلقت الشباك مثلها".

وتسلم بيتزي الأخضر خلفا لابن جلدته باوزا، وهو في المركز 64 في التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي "فيفا" وسيلاقي إيطاليا وهو في المركز الـ 70، حيث تراجع ستة مراكز.

وتعد مواجهة اليوم الودية رقم 217 منذ خوض الأخضر أول مواجهة دولية أمام تونس وكسبها برباعية نظيفة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) عام 1967، حيث فاز في 94 مباراة، وتعادل في 55 مباراة، وخسر 67 مباراة، وسجل الأخضر 309 أهداف وتلقت شباكه 233 هدفا.

في المقابل، يحاول روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا الجديد بناء الآزوري بعدما فشل في التأهل إلى المونديال حيث أجرى عديدا من التعديلات على قائمة الفريق الإيطالي، لعل أبرزها عودة ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي.