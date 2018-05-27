تفاقم الاضطرابات في إيران.. والأمن: سنواجهها بحزم

قال متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية اليوم الأحد إن قوات الأمن "ستواجه بحزم" الاضطرابات الشعبية بعد موجة احتجاجات شهدتها إيران بسبب تدهور الوضع الاقتصادي . وأثارت العودة المحتملة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، اضرابات عمالية واحتجاجات في إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية نظمتها عدة جماعات بينها مدرسون وسائقو شاحنات.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل شخصان على الأقل في مدينة كازرون بجنوب إيران حينما أشعل المحتجون النار في مركز للشرطة. وتحرص النخبة الحاكمة في إيران على منع أي تكرار للاضطرابات التي وقعت أواخر ديسمبر كانون الأول، عندما وقعت مظاهرات في 80 مدينة وبلدة بسبب مستويات المعيشة السيئة، ودعا بعض المحتجين الزعماء الدينيين إلى التنحي.

ونقل موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسني اجئي "الهيئات القضائية والأمنية... ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد" مضيفا أن إثارة التوترات جزء من "الحرب النفسية" ضد إيران.